Кабмин видит потенциал развития экономики в новых возможностях импортозамещения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство РФ видит дополнительный потенциал для развития российской экономики в новых возможностях импортозамещения, его необходимо вовремя задействовать.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с членами организации "Деловая Россия" в рамках консультаций правительства с бизнесом.

"Хочу обратить внимание на то, что те решения, которые мы сейчас принимаем, направлены не только на адаптацию российской экономики к санкционным ограничениям и условиям, но и на использование тех возможностей, которые у нас открываются прежде всего в связи с импортозамещением. Поэтому мы здесь видим дополнительный потенциал нашего развития, нам очень важно его вовремя и правильно задействовать", - сказал Белоусов.

Он добавил, что первая версия оперативного плана кабмина с наиболее срочными изменениями в экономике дорабатывается и скоро будет запущена, вторую версию нормативных изменений запустят на следующей неделе. "Первый блок поправок уже ушел в Государственную Думу. Мы надеемся, что завтра, буквально на этой неделе, этот блок поправок законно будет принят. Практически "с колес" сейчас принимаются необходимые нормативно-правовые акты на уровне правительства и ведомств. Поэтому здесь все идет в достаточно высоком темпе", - отметил Белоусов.