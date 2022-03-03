Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал корректировку демпфера в нефтяной отрасли

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие законопроекта о корректировке параметров демпфирующего механизма в нефтяной отрасли. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Комитет является соисполнителем по проекту документа. До этого законопроект одобрил комитет Госдумы по энергетике.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера составит 650,7 млрд руб. в 2022-2024 годах, исходя из стоимости нефти на уровне $80 за баррель и курса в 74 руб. за доллар. Сазанов добавлял, что порядка 50% расходов на демпфер будут компенсированы за счет корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Решение о донастройке механизма было принято, чтобы удержать розничные цены на бензин и дизель в пределах инфляции в 2022-2024 годах, оно также создаст исчерпывающие экономические стимулы для переориентации необходимых поставок с экспорта на внутренний рынок.

Согласно законопроекту размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива по демпферу вырастет с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Кроме того, донастройка уменьшит допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%.