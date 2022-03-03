Škoda приостанавливает деятельность в России

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Škoda приостанавливает из-за событий на Украине свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении дирекции компании, размещенном в четверг на ее сайте .

"На фоне российского нападения на Украину и его последствий руководство концерна Volkswagen [в состав которого входит Škoda] приняло решение немедленно и до [урегулирования ситуации] остановить производство [легковых] автомобилей в России, - отмечается в документе. - Данное решение распространяется на заводы [Škoda] в Калуге и Нижнем Новгороде. Немедленно прекращаем также экспорт машин в Россию".

Как следует из текста документа, данные меры рассматриваются в качестве временных. "Надеемся на скорое прекращение военных операций и возвращение к [поиску путей решения конфликта с помощью] дипломатии", - говорится в документе.

Škoda рассматривает РФ как один из важнейших рынков сбыта своей продукции. В 2021 году он стал вторым из международных рынков по объему продаж. В Россию было поставлено 90 400 легковых автомобилей. На российских заводах компании выпускаются модели машин Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.