Минстрой: поддержка ЖКХ войдет во второй пакет экономических мер в условиях санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства войдет во второй пакет комплекса социально-экономических мер в условиях санкций, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"Мы исходим из того, что ряд системных решений, которые закладываются проектом закона, свое нивелирующее действие окажут. А частные вещи, которые касаются сферы ЖКХ, мы планируем во втором пакете предусмотреть, и дальше будем двигаться, постоянно эта работа ведется", - сказала Иванова в ходе обсуждения правительственного законопроекта по комплексу мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Он отметила, что ряд решений, которые не требуют законодательного регулирования, прорабатываются в рамках актов правительства.

Законопроект правительства определяет механизмы поддержки экономического сектора. В частности, кабмин может получить право устанавливать особенности наказания за ненадлежащее исполнение обязательств по долевому строительству. Кроме того, предлагается наделить правительство правом устанавливать особенности включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов. Еще одна мера связана с особенностями внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на отечественные, если не увеличивается сметная стоимость строительства.