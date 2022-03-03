Выручка Delivery Club за 2021 год выросла на 60%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выручка сервиса доставки еды Delivery Club по итогам 2021 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 60% и составила 16,2 млрд рублей, сообщается на сайте сервиса.

"Выручка сервиса выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей, Delivery Club выполнил 87 млн заказов, что на 45% превысило результат 2020 года", - говорится в сообщении.

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка также возросла - на 69%, достигнув 5,3 млрд рублей. Количество заказов увеличилось на 48%, до 26,7 млн. Доля заказов, выполненных собственной логистикой, достигла 66%, что на 7% пунктов выше в сравнении с таким же периодом 2020 года. Доля заказов из продуктовых магазинов достигла 22% - это на 13% больше, чем годом ранее.

Число партнеров к концу четвертого квартала возросло на 37% в годовом исчислении и достигло 53 тыс., включая 7,5 тыс. продуктовых магазинов. Средняя частота использования сервиса выросла до 4,8 заказов на пользователя в квартал. Количество активных пользователей в октябре - декабре увеличилось на 21% и превысило 5,5 млн человек.