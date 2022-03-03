УФАС оштрафовало Sunlight за нарушение закона о рекламе на 101 тыс. рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве оштрафовало Sunlight (ООО "Солнечный свет") за нарушение закона о рекламе на 101 тыс. рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"УФАС признало компанию Sunlight виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 101 000 руб. Ранее в управление обратился житель города с жалобой на получение телефонного звонка с предложением о скидке без согласия абонента", - говорится в публикации.

Там уточняется, что компания допустила нарушение в соответствии с частями 1, 2 статьи 18 федерального закона о рекламе. В настоящем случае отсутствует выраженное согласие абонента на получение рекламы, в том числе от конкретного рекламораспространителя. Когда абонент отвечал на входящий вызов, ему транслировалась запись голоса, содержащая текст рекламного сообщения, что не допускается в соответствии с законодательством.

"Помимо того, что перед звонком абоненту распространитель должен удостовериться в наличии его предварительного согласия на получение такой рекламы, ему также стоит помнить о том, что автоматический обзвон клиентов с трансляцией заранее записанных сообщений является нарушением прямого запрета положений законодательства о рекламе. Даже в случае соединения абонента с оператором после прокрутки стартовой части рекламы, первоначальное соединение осуществлялось вследствие автоматического набора и дозвона, что противоречит требования части 2 статьи 18 закона о рекламе", - комментирует ситуацию начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС Наталья Уварова, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках ведомственного дела компания получала предписание, которое было исполнено. Таким образом, установлено обстоятельство, смягчающее административную ответственность.