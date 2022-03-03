На Алтае площадь посевов увеличат в этом году почти на 2%

БЕЛОКУРИХА, 3 марта. /ТАСС/. Общие посевные площади в Алтайском крае в 2022 году составят 5,3 млн га, сообщил в четверг заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов на Зимней зерновой конференции. Это почти на 2% выше уровня прошлого года.

"По предварительным данным, посевной клин займет 5,3 млн га. Зерновые при этом - примерно 3,2 млн га. Гречиху сохраним на уровне прошлого года. Озимых у нас 236 тыс. га, и их состояние удовлетворительное. Алтайскому краю нужно не менее 300 тыс. га озимых культур иметь, потому что при хорошей технологии в 1,5-2 раза у них урожайность выше, чем при яровом севе", - сказал Лукьянов.

Он отметил, то регион также сохранит прошлогодний объем посевов сахарной свеклы, чтобы обеспечить загрузку единственного за Уралом сахарного производства.

"Объем господдержки аграриев планируется на уровне 3,4 млрд рублей. В течение года трансформация будет в сторону увеличения поддержки с учетом складывающейся ситуации", - подчеркнул Лукьянов.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в России площадью 6,5 млн га. Общие посевные площади в 2021 году в Алтайском крае составили 5,2 млн га. Зерновыми и зернобобовыми было занято примерно 3,3 млн га. Яровой сев провели на площади 4,5 млн га.