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Нацбанк Украины сообщил, что международная помощь Киеву превысила $15 млрд

В банке также рассказали, что западные партнеры и международные организации выделят финансирование на укрепление обороноспособности и поддержание экономики страны

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка, предоставленная Украине, суммарно составляет более $15 млрд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"По оценкам Нацбанка, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка составляет более $15 млрд в эквиваленте, из них более $5 млрд - непосредственно в бюджет", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В пресс-службе отметили, что западные партнеры и международные организации "взяли на себя обязательства выделить значительные объемы финансирования на укрепление обороноспособности и поддержания экономики Украины". "В частности, ЕС выделит €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Отреагировала группа Всемирного банка. Ожидается финансирование от МВФ. О поддержке объявили значительное количество стран", - указано в заявлении Нацбанка.

24 февраля на всей территории Украины введено военное положение.

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