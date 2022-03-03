Нацбанк Украины сообщил, что международная помощь Киеву превысила $15 млрд

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка, предоставленная Украине, суммарно составляет более $15 млрд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"По оценкам Нацбанка, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка составляет более $15 млрд в эквиваленте, из них более $5 млрд - непосредственно в бюджет", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В пресс-службе отметили, что западные партнеры и международные организации "взяли на себя обязательства выделить значительные объемы финансирования на укрепление обороноспособности и поддержания экономики Украины". "В частности, ЕС выделит €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Отреагировала группа Всемирного банка. Ожидается финансирование от МВФ. О поддержке объявили значительное количество стран", - указано в заявлении Нацбанка.

24 февраля на всей территории Украины введено военное положение.