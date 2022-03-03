Embraer подтвердил приостановку обслуживания в России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Представитель бразильского авиапроизводителя Embraer в четверг подтвердил ТАСС информацию о приостановке поставок комплектующих и обслуживании своих самолетов в России. Ранее об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

"Embraer внимательно следит за развитием ситуации и продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины, приостановив услуги по комплектующим, обслуживанию и технической поддержке клиентов, на которых распространяются санкции", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.