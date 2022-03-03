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Экспорт газа с Украины временно запретили

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Экспорт газа с Украины временно запрещен, сообщили в "Укртрансгазе".

Субсидирование ростовских предприятий АПК, которые начнут производить молоко, составит 40%
Помимо этого, в регионе будут возмещать часть затрат на покупку роботизированного оборудования для обслуживания молочных коров
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