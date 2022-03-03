Создавшая "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 студия решила остановить продажи в РФ и Белоруссии

ТАСС, 3 марта. Польская игровая студия CD Projekt сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии, об этом студия сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"CD Project Group приняла решение остановить продажи наших игр в России и Беларуси. Это коснется цифровых и физических копий. Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет", - говорится в сообщении.

Студия уточнила, что ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать.

CD Project Red - польская компания - разработчик компьютерных игр, создавшая серию игр "Ведьмак", а также Cyberpunk 2077. За 2021 год продажи Cyberpunk 2077 достигли 17,3 миллиона копий - это почти вдвое меньше ожидаемого.