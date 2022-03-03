"Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценку на некоторые товары в 5%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", входящие в Х5 Group, с 3 марта вводят ограничение наценки в 5% на ряд товаров, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Речь идет о молочной продукции, сахаре, овощах "борщевого набора", хлебе и хлебобулочных изделиях. Товары этой категории будут помечены специальными ценниками.

"Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций четырех категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования", - отмечается в сообщении.

По указанным товарам ретейлерам не будет выплачиваться вознаграждение за приобретение определенного количества товара у поставщиков. Кроме того, не будут оказываться сторонние маркетинговые услуги - продвижение товаров планируется осуществлять за счет торговой сети, поясняется в материале.

Ранее аналогичные предложения в ФАС уже направили Auchan Retail (гипермаркеты "Ашан" и "Атак"), АО "Тандер" ("Магнит") и ООО "О'Кей". Ретейлеры сообщили, что в связи с меняющейся конъюнктурой рынка перечень подлежит ежемесячной актуализации, заключили в ФАС.