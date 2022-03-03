В ООН указали на риск резкого роста цен на продукты и голода из-за событий на Украине

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Последствия событий на Украине будут отражаться на всех континентах в мире, в частности, существует риск ухудшения ситуации с глобальной продовольственной безопасностью. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Жильбера Унгбо, возглавляющего Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) - специальную структуру ООН, которая была создана для оказания помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности.

"Мы очень обеспокоены тем, что затяжной конфликт на Украине приведет к ограничению мировых поставок основных культур, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что спровоцирует резкий рост цен на продовольствие и голод. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что "40% экспорта пшеницы и кукурузы из Украины направляется на Ближний Восток и в Африку, которые уже сталкиваются с проблемой голода, и где дальнейший дефицит продовольствия или рост цен может вызвать социальные волнения". "Продолжение этого конфликта, уже ставшего трагедией для тех, кто непосредственно вовлечен в него, станет катастрофой для всего мира, и особенно для тех, кто уже сейчас борется за пропитание своих семей", - указывают в МФСР.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли назвал происходящее на Украине "катастрофой на вершине катастрофы", отметив, что половина объема пшеницы и зерна, поступающего на Ближний Восток, идет с Украины и из России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.