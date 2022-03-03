В Череповце запустили производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии

ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 марта. /ТАСС/. Завод "Нартис" по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии заработал в индустриальном парке "Череповец", на территории опережающего социально-экономического развития. Предприятие практически полностью локализовало производство на месте, достигло импортозамещения, тогда как совсем недавно такая продукция поставлялась из-за рубежа, сообщил в четверг журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В индустриальном парке "Череповец" заработало суперсовременное предприятие, мы даже представить себе не могли, что в Вологодской области будут собираться электронные приборы учета на микроэлементной базе, которая уже практически на 100% локализована в России. Ранее все оборудование, особенно микроэлектроника, поставлялась из-за рубежа. Предприятие будет поставлять продукцию по всей стране, от Калининграда до Владивостока, с брендом "сделано в Череповце", а также на рынки других стран. Я уверен, что мы этими приборами учетами завоюем рынки других стран, азиатский рынок", - сказал губернатор после презентации нового производства.

Как отметил генеральный директор предприятия Олег Владимиров, компания производит интеллектуальные приборы учета электроэнергии для любого потребителя - от квартиры и небольшого домовладения до крупных промышленных потребителей. "Почему интеллектуальные? У них есть ряд функций, они умеют получать, хранить и передавать огромный объем энергоданных. Для простого потребителя из этого объема важен почасовой профиль потребления, чтобы посмотреть и проанализировать, в какое время идет основной объем энергопотребления. Так, многие потребители включают дополнительное электрическое отопление в ночное время суток, запускают стиральные, сушильные машины. Для сбытовых компаний такие приборы позволят оптимизировать коммерческие потери, выявлять несанкционированные потери", - объяснил Владимиров.

По его словам, в Череповце создали предприятие полного производственного цикла, где трудоустроили 175 человек. При выходе на проектную мощность в 1,5 млн приборов в год будут принимать на работу 547 сотрудников. В 2021 году при тестовом режиме выпустили 63 тыс. приборов. Они используются в том числе и на территории Вологодской области.

"Скажу прямо - пока заводов подобного формата в России нет. Ключевой элемент приборов - импортный, это микроконтроллер. Но рассчитываем в середине 2022 года локализовать производство собственного микроконтроллера. Чтобы подстраховаться, ведем переговоры с китайскими партнерами, но это запасной путь. Задача - 100% локализация всего производства здесь, на месте из всех отечественных комплектующих", - подытожил гендиректор.

Индустриальный парк "Череповец" насчитывает на сегодня 16 резидентов ТОСЭР, вложили почти 6 млрд рублей инвестиций, создали 1,3 тыс. новых рабочих мест.