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"Лукойл" прилагает все усилия для продолжения поставок во всех странах присутствия

В компании выразили озабоченность ситуацией на Украине и подчеркнули, что организация выступает за скорейшее урегулирование дипломатическими средствами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в России частная нефтяная компания "Лукойл" выступила за скорейшее прекращение вооруженного конфликта на Украине и заявляет, что прилагает все усилия для стабильной работы во всех регионах присутствия. Это следует из обращения совета директоров к акционерам, сотрудникам и клиентам компании.

"Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию - обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира", - следует из него. В компании заверили, что своей деятельностью они стремятся к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей.

В "Лукойле" выразили "озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия". "Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", - говорится в заявлении совета директоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ также заверили, что российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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