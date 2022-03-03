Эксперты опасаются, что санкции против России могут ударить по Западу

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Некоторые эксперты и аналитики опасаются, что новые санкции против России могут привести к нежелательному для Запада эффекту, в том числе нанести ущерб тем государствам, которые ввели данные рестрикции. Эта оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в американской газете The Washington Post .

В ней отмечается, что сейчас "Россия подвергается беспрецедентному экономическому давлению". "Многие на Западе считают это обоснованным и даже рады тому, что финансовая мощь США, Европы и других союзников в полной мере использована против президента России Владимира Путина и его приближенных после долгих лет принятия полумер и попустительства, - отмечается в материале. - Но некоторые эксперты и аналитики не ликуют. Напротив, они обеспокоены. Они опасаются, что эти санкции могут нанести непреднамеренный ущерб в России и за ее пределами, а также потенциально даже навредить тем странам, которые их ввели. Некоторые даже опасаются, что эти санкции, направленные на сдерживание и ослабление Путина, могут в итоге ободрить и усилить его".

"Я обеспокоен масштабами этой экономической войны", - отметил историк Ник Малдер из Корнеллского университета, являющийся автором книги об экономических ограничительных мерах. По его мнению, "властям западных стран следует отнестись с осторожностью к тому, какие санкции они введут в дальнейшем".

В публикации приводится мнение бывшего сотрудника администрации 44-го президента США Барака Обамы. Как полагает экс-чиновник, который ранее участвовал в разработке американских санкций, последствия введения против РФ новых рестрикций могут быть "огромными и беспрецедентными".

В Европе готовятся

В материале, в частности, подчеркивается, что "в итоге санкции могут повредить и Западу". Констатируется, что "многие в Европе уже стали готовиться к воздействию от санкций ЕС против России, включая повышение цен на газ, электроэнергию и продукты питания". Согласно приведенным в статье экспертным оценкам, властям США, в частности, вероятно, будет трудно "взять под контроль инфляцию в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке".

По оценке издания, "сложно предсказать, каким будет ущерб в более долгосрочной перспективе". В материале констатируется, что "мировая финансовая система построена вокруг доллара". "В течение многих лет была обеспокоенность тем, что такие страны, как Россия и Китай, пытаются вырваться из этой системы. Безусловно, санкции против России лишь подтолкнут их", - подчеркивается в статье.

В материале заостряется внимание на том, что санкции могут нанести ущерб россиянам. Экс-сотрудник администрации Обамы также отметил, что "в прошлом было мало признаков того, что санкции оттолкнули членов российской элиты от Путина".

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.