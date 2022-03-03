ЦБ не изменил на фоне санкций свою позицию о запрете оборота криптовалют

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Центральный банк РФ по-прежнему придерживается своей позиции запретить на территории Российской Федерации выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом заявила руководитель экспертной группы департамента финансовых технологий Банка России Мария Телегина в ходе круглого стола "О развитии блокчейн-технологий и регулировании цифровых финансовых активов".

"Центральный банк на сегодняшний момент поддерживает позицию, которая была ранее озвучена и опубликована на официальном сайте. Добавить на сегодняшний день нечего", - сказала Телегина, отвечая на вопрос, касающийся позиции регулятора в отношении криптовалют с учетом ситуации, которая складывается на фоне санкций.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

В феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Они предусматривают регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Минфин РФ в феврале внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.