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Mango временно прекратил работу в России

По сообщению ретейлера, это решение вызвано трудностями с транспортировкой и поставками
© IgorMarch/shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ретейлер Mango временно прекратил работу в России, об этом сообщается на сайте компании.

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"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", - говорится в сообщении.

Ранее о приостановке деятельности в России заявил ряд ретейлеров, среди которых продавец одежды и аксессуаров H&M, интернет-магазин Farfetch, онлайн-ретейлер Asos, маркетплейс БАДов iHerb, сеть магазинов товаров для дома Икеа и другие компаний.

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