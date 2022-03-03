Цены на туры в Египет и Турцию выросли более чем на 80%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию в начале марта выросла более чем на 80%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Согласно статистике сети турагентств "1001 тур", средний чек купленного пакетного тура в Турцию с заездом в конце февраля составил всего 73,2 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, "все включено". На двоих. Отель категории "три звезды". Результаты мониторинга систем бронирования туроператоров, проведенного 3 марта: тур в Турцию на 10 дней с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тыс. рублей на двоих. Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%", - говорится в сообщении.

Недельная путевка в Турцию на двоих с проживанием в отеле категории "четыре звезды", работающем по системе "все включено", с вылетом 9 марта стоит минимум 177,5 тыс. рублей, в отеле категории "пять звезд" - 182,1 тыс. рублей, категории "пять звезд VIP" и "Ультра все включено" - 290,1 тыс. рублей, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, стоимость туров в Египет выросла на 65%. В конце февраля путевку в эту страну на 10 дней на двоих с проживанием в отеле категории "три звезды", работающем по системе "все включено", можно быть купить за 80,7 тыс. рублей. Такой же тур в Египет с вылетом в ближайшие дни стоит минимум 134 тыс. рублей. Среди предложений туроператоров также есть туры в Египет в отель "три звезды" на 10 дней за 250 тыс. рублей на двоих.

Главная причина удорожания - падение курса рубля к мировым валютам. "Горящих туров" в Турцию не ожидается. Уже в начале февраля тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а рублевый рост гораздо заметнее, добавили в АТОР.