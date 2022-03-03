Эксперт считает, что овощи этой осенью могут стать дешевле, чем год назад

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Цены на овощи осенью 2022 года могут быть дешевле, чем осенью 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Минсельхоз планирует реализацию федерального проекта, направленного на развитие овощеводства, на который будут выделены дополнительные средства. По мерам поддержки вопрос еще прорабатывается, но, тем не менее, если он будет реализован и производство по плану будет 5,7 млн тонн (на примерно 10% выше, чем в прошлом году), то цены этой осенью будут ниже цен прошлого года", - пояснил Глушков.

Увеличение цен в настоящий момент зависит в первую очередь от доли импортной продукции на рынке, добавил он. В среднем в год Россия импортирует 10% овощей из "борщевого набора". "Если в сентябре мы потребляем 100% отечественных овощей из набора, то сейчас с каждым месяцем свои запасы заканчиваются и увеличивается доля импортных овощей", - пояснил Глушков. В том числе повышение цен связано и с ростом курсов валют, а также с логистическими издержками, например, подорожали запчасти или не хватает грузовиков.

Тем не менее, цены на огурцы, напротив, снижаются. Связано это с тем, что на них растет предложение, ведь 95% огурцов выращиваются в России, пояснил Глушков. "А по томатам у нас порядка 40% импорта, поэтому, когда доля импорта такая большая, то цены нестабильные. В основном томаты идут из Турции и Азербайджана, где на границах и возникли трудности с перевозками", - разъяснил он.

Ранее в Росстате сообщили, что с 19 по 25 февраля 2022 года стоимость плодоовощной продукции в России выросла в среднем на 1,2%, в частности, бананы и помидоры подорожали на 2,8%, капуста белокочанная - на 2%, морковь - на 1,2%, свекла столовая - на 1%, огурцы - на 0,5%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,2%, лук репчатый - на 0,1%.