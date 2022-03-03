ФАС предупредила застройщиков о недопустимости необоснованного роста цен на жилье

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила российских застройщиков о недопустимости необоснованного роста цен на жилье и формирования искусственного ажиотажного спроса на рынке недвижимости.

"ФАС России направила крупнейшим российским застройщикам письма о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Ведомство напоминает, что закон о защите конкуренции запрещает заключение соглашений, направленных на установление или поддержание цен на недвижимость, а также иные действия, которые могут привести к необоснованному повышению цен. ФАС России обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников рынков и недопустимость необоснованного повышения цен - в том числе в ситуации возможного увеличения спроса", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Кроме того, недопустимо формирование искусственного спроса на рынке недвижимости, поэтому следует с осторожностью делать заявления о возможном росте цен, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. "Они (прогнозы - прим. ТАСС) могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - указано в релизе.