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Военная операция на Украине

ЕС хочет лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в ВТО

Как передает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Мириам Гарсию Ферреру, "обсуждаются варианты, доступные в контексте ВТО"

ТАСС, 3 марта. Евросоюз пытается добиться от Всемирной торговой организации (ВТО) отмены режима наибольшего благоприятствования для России. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Мириам Гарсию Ферреру.

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"Мы обсуждаем варианты, доступные для нас в контексте ВТО, - заявила она агентству. - Это подразумевает возможность отмены режима наибольшего благоприятствования для России на основании исключения ВТО по соображениям национальной безопасности".

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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РоссияВоенная операция на Украине
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