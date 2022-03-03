Bloomberg: Байден объявит о санкциях против российских предпринимателей 3 марта

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о санкциях в отношении крупных российских предпринимателей и членов их семей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американский список лиц, которые подвергнутся санкциям, пока уточняется. Как ожидается, фигурантам перечня будет запрещен въезд в США. Агентство не уточняет, планируется ли замораживать активы российских бизнесменов. По информации Bloomberg, американские санкции будут шире мер, которые ввел 28 февраля Евросоюз.

28 февраля стало известно о том, что Евросоюз ввел санкции против 26 политиков, журналистов, деятелей культуры РФ. Всем им запрещен въезд в ЕС, их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых.