Трутнев считает, что после введенных против России санкций ДФО получит больше инвестиций

ТАСС, 3 марта. Санкции против России не должны негативным образом сказаться на реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Как сообщил в интервью ТАСС вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, макрорегион получит больше инвестиций.

"Инвестиций получим больше, а не меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, которые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает 1%. Подавляющий поток инвестиций - отечественный", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что у российских предпринимателей возникают дополнительные основания для увеличения объема инвестиций в страну.

"Во-первых, это чувство патриотизма. Во-вторых, понимание того, что все активы, находящиеся за границами нашей страны, могут быть изъяты под любым надуманным предлогом", - пояснил он.

С мерами господдержки на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тыс. проектов. Из них 60 - крупнейшие, объемом более 10 млрд рублей каждый. За последние три года количество реализуемых проектов удвоилось.