Эксперт: внедрение цифровых технологий в бурение в АЗРФ снизит расходы на $30 млрд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Применение цифровых инструментов для бурения в Арктической зоне РФ может способствовать снижению расходов на более чем $30 млрд. Об этом в четверг сообщил главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области Алексей Фадеев.

"Бурение само по себе также весьма перспективно с точки зрения формирования так называемых "цифровых двойников". В качестве такой актуальной проблемы, которая сегодня существует в сегменте бурения при цифровизации, это отсутствие унификации стандартов. <…> Сегодня буровые установки, которые оцифрованы, продуцируют петабайты данных, <…> которые довольно сложно обработать. <…> Тем не менее предварительные отчеты показывают, что снижение расходов на бурение может составить более 30 млрд долларов США, если этот сегмент будет полностью цифровизован", - сказал он.

По словам Фадеева, особую актуальность цифровизация имеет в области сейсморазведки, так как строительство любой поисково-оценочной скважины сопряжено с большой капиталоемкостью проектов.

Согласно информации на слайдах презентации Фадеева, цифровые инструменты могут быть использованы для определения оптимальной скорости проходки, оптимизации и построения дизайна ствола скважины и корректировки промысловых операций в режиме реального времени.

Исполнительный директор ассоциации добавил, что внедрение цифровых технологий также способно увеличить эффективность эксплуатации нефтегазовых месторождений шельфа. В этом случае возможны дополнительные потоки денежных средств в размере свыше 20 млрд долларов США в год, за исключением снижения расходов в связи с отказом оборудования и ремонтом.