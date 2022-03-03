Россельхознадзор упрощает ввоз товаров животного и растительного происхождения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор упрощает порядок ввоза в Россию подконтрольных товаров животного и растительного происхождения из иностранных государств. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В связи с возникшими логистическими трудностями при ввозе подконтрольных товаров животного и растительного происхождения на территорию России Россельхознадзор считает необходимым упростить порядок их оформления с целью недопущения срыва поставок", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их оригиналов.

Все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными службами стран-экспортеров.