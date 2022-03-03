Кабмин намерен предусмотреть возможность точечной поддержки бизнеса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует предусмотреть в законодательстве возможность оказывать поддержку бизнесу в точечном режиме. Об этом сообщил в четверг вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Кабмин ранее внес в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе.

"Комплекс мер направлен не только на поддержку, но и на ускорение, упрощение принятых решений. То есть чтобы мы имели на законодательном уровне возможность быстрого, а иногда даже мгновенного принятия решения по конкретным случаям, по конкретным ситуациям. То есть мы от общего, на самом деле, в законодательстве предусматриваем возможность [перейти к] применению отдельных норм по частным случаям. <...> Есть возможность оказывать такие точечные меры поддержки", - сказал Григоренко.

Он также рассказал, что большой комплекс мер, предложенный правительством, связан с управлением государственными финансами. "С одной стороны, нам необходимо переструктурировать часть расходов внутри нашего бюджета: где-то переориентировать, где-то - изменить. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эти изменения должны быть в некоторых вопросах связаны, в том числе, с изменением определенных цен, программ, поддержкой или дополнительным финансированием существующих программ поддержки бизнеса, его отдельных отраслей. Соответственно, вносится предложение по изменению Бюджетного кодекса, чтобы делегировать правительству РФ право более оперативного внесения соответствующих изменений, естественно, с трехсторонней комиссией федерального бюджета", - пояснил вице-премьер.

По его словам, это "полная аналогия того, как мы работали в пандемию". "Такой режим очень серьезно ускоряет сроки, упрощает принятие решений. И он полностью доказал свою эффективность", - заключил Григоренко.