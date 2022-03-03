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"Аэрофлот" планирует 4 марта выполнить вывозной специальный рейс из Будапешта

4 марта также планируется вывозной рейс для граждан России и Белоруссии по маршруту Ларнака - Москва

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует выполнить специальный вывозной рейс из Будапешта 4 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Из него следует, что рейс под кодом SU7031 будет выполнен из Шереметьево.

4 марта также планируется выполнить вывозной авиарейс для "застрявших" на Кипре граждан России и Белоруссии по маршруту Ларнака - Москва. "Воспользоваться рейсом из пунктов Европы в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты "туда-обратно" любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", - напомнили в компании. Для переоформления билета необходимо обратиться в контакт-центр компании или в офис продаж.

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