ЦБ разъяснил, как работает финансовая система России в условиях санкций

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

В ЦБ напомнили, что карты международных платежных систем Visa и MasterCard работают и будут работать на всей территории России. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не повлияют.

"Если карта международной платежной системы выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк), то она перестанет работать за границей и с ней не будут работать ЭпплПэй и ГуглПэй", - указали в ЦБ.

Также карты этих банков не работают в иностранных онлайн-магазинах из стран, поддерживающих санкции, напомнил регулятор. Все остальные операции внутри страны, контактная и бесконтактная оплата работают, как прежде.

В то же время карты международных платежных систем и карты "Мир", выпущенные банками, попавшими под санкции работают и будут работать на всей территории России. Сервисы ЭпплПэй и ГуглПэй для карт таких банков не работают. Тем не менее стандартная контактная или бесконтактная оплата доступна в полном объеме на всей территории России.

"Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, также полностью сохранены и доступны, как и деньги на счетах в банках, попавших под санкции, как и в других банках", - заверили в ЦБ.

Регулятор напоминает, что картами санкционных банков нельзя расплатиться за границей и оплатить покупки в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Карты всех других банков работают и в России, и за границей без ограничений.

Отключение от SWIFT

"SWIFT не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. Это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны", - отметили в ЦБ. В этих условиях деньги на счетах клиентов российских банков в сохранности и доступны.

Другие платежи

При этом отмечается, что деньги на свой счет за границей переводить нельзя, но можно оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги или сделать коммунальные платежи.

"Для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги", - отмечает регулятор.

Также россияне могут продолжать оплачивать покупки на зарубежных сайтах, но карты санкционных банков не сработают. "Надо также иметь в виду, что не получится совершить покупку, если компания перестала работать с Россией", - напоминает Банк России.