Тамбовские власти договорились с местными ретейлерами об ограничении наценок на товары

ТАМБОВ, 3 марта. /ТАСС/. Торговая наценка на социально значимые товары, среди которых молочная продукция, хлеб, сахар и овощи, будет ограничена пятью процентами в региональных торговых сетях Тамбовской области. Соответствующее соглашение достигнуто с областными ретейлерами, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Представленные в регионе торговые сети, в соответствии с соглашением, ограничили торговую наценку пятью процентами на социально значимые товары: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Такое же соглашение достигнуто с региональными и межрегиональными сетями. Все случаи необоснованного повышения цен будут расследованы", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.

В Тамбовской области имеется более 10 крупных супермаркетов, объединенных в единую региональную сеть.

Как сообщалось ранее, ФАС вместе с Минпромторгом и Минсельхозом договорись о подобном механизме ограничения с ведущими сетями, действующими на территории всей страны. "О’Кей" и "Магнит" ввели такие ограничения с 1 марта, "Ашан" и "Атак" - с 3 марта.