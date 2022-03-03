Средства, выделенные на канатную дорогу в Калуге, перенаправят на возведение поликлиники

КАЛУГА, 3 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ поддержал предложение губернатора Калужской области перенаправить на строительство поликлиники более 1,1 млрд рублей, выделенных в качестве инфраструктурного кредита на строительство канатной дороги в Калуге. Об этом в четверг сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Минстрой России поддержал наше предложение перенаправить средства, выделенные ранее под проект канатной дороги в Калуге, на строительство поликлиники на Правобережье. Благодарю коллег из правительства России и Министерства строительства и ЖКХ РФ за поддержку", - написал Шапша.

Ранее Шапша сообщал, что проект строительства канатной дороги будет отложен. Поводом для принятия такого решения стало изменение приоритетов в экономике из-за вводимых против России санкций. Губернатор отметил, что на данный момент нужно мобилизовать все возможные ресурсы для решения ключевых запросов жителей.

В декабре 2021 года правительственная комиссия по региональному развитию РФ одобрила предоставление Калужской области почти 2,9 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Из них 1,1 млрд рублей предназначались для строительства канатной дороги транспортно-туристического назначения "Музей истории космонавтики - Квань". Отмечалось, что канатная дорога протяженностью 2,3 км над Окой должна способствовать развитию туризма в регионе, снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру Калуги, позволив людям быстро добираться в центр города с Правобережья и обратно.