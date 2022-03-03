На Ставрополье создали полугодовой продуктовый запас

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. В Ставропольском крае создан полугодовой запас продуктов питания. Власти региона начали контроль ценообразования в торговых точках, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона в социальных сетях.

"По продуктам сейчас ведем огромную работу, это связано даже не с ценообразованием. Первое, что мы контролируем и что мы взяли на жесточайший контроль - наличие запасов продуктов питания. Сейчас могу всех успокоить - на полгода у нас на складах и на наших распределительных базах имеются продукты, здесь переживать не о чем", - сказал он.

Владимиров отметил, что в начале 2022 года в регионе не ожидается роста стоимости тарифов на коммунальные услуги. Вопрос цен на продукты питания в магазинах власти взяли на контроль.

"Сегодня обвального роста цен нет, тем не менее, рост видим. Встречался с бизнесом, разговаривали. Все вопросы беру на контроль, будем отрабатывать с федеральным правительством, Антимонопольной службой, чтобы никто на этой ситуации не смог нажиться", - отметил Владимиров.

Ранее в краевом комитете по пищевом промышленности сообщали, что все предприятия отрасли в регионе работают в штатном режиме.