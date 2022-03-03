Минфин подготовил меры по упрощению администрирования со стороны ФНС и ФТС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовило предложения по упрощению администрирования со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), а также меры по налоговому стимулированию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил министр.

По его словам, часть законодательных инициатив уже внесена кабмином в Госдуму, остальные будут направлены в парламент в ближайшее время.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Законопроект, в частности, закрепляет в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги РФ. Законопроект также предусматривает возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации, а также на иные цели, определенные правительством РФ, высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно.