Минфин и РСПП наметили шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минфин РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выработали шаги по стабилизации ситуации на рынках, сообщает министерство.

"В рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр [финансов Антон Силуанов] отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава Силуанов подчеркнул необходимость оставаться в постоянном контакте с бизнес-сообществом для оперативного решения вопросов.

Ранее в четверг правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс.