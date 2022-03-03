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Минфин и РСПП наметили шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках

Как сообщили в ведомстве, часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минфин РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выработали шаги по стабилизации ситуации на рынках, сообщает министерство.

"В рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр [финансов Антон Силуанов] отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава Силуанов подчеркнул необходимость оставаться в постоянном контакте с бизнес-сообществом для оперативного решения вопросов.

Ранее в четверг правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс.

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