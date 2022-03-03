Чекунков: Россия продолжит работу по развитию Арктики несмотря на действия других стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия продолжит интенсивную работу по развитию Арктики, несмотря на то что семь стран Арктического совета отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ. Об этом в четверг заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы продолжим интенсивную работу по развитию Арктики несмотря на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического совета. Минвостокразвития продолжит проводить мероприятия Арктического совета по плану", - цитирует Чекункова пресс- служба Минвостокразвития.

Ранее все страны Арктического совета, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством России и на ее территории.

"Арктика - регион, принимающий на себя основную нагрузку в результате изменений климата. Ответственное сотрудничество в Арктике - залог благополучия будущих поколений людей", - сказал Чекунков.

Он отметил, что в своей работе министерство руководствуется указами президента России об основах государственной политики и о Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035, а также принятым правительством РФ планом мероприятий по реализации данной стратегии.