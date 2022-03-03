СМИ: концерн BASF отказался почти от всех новых проектов в РФ и Белоруссии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Германский концерн BASF принял решение отказаться почти от всех новых проектов в России и Белоруссии, кроме тех, которые связаны с производством продуктов питания в гуманитарных целях. Об этом в четверг сообщило издание WirtschaftsWoche.

"BASF не будет заключать новые сделки в России и Белоруссии за исключением тех, которые обслуживают производство продуктов питания в рамках гуманитарных мер", - приводит издание выдержки из заявления компании.

При этом отмечается, что концерн продолжит реализацию текущих проектов в России и Белоруссии до тех пор, пока стороны "не нарушают санкции".