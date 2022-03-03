ЦБ рекомендовал инвесторам избегать импульсивных действий на бирже

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России рекомендовал инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий и не доверять непроверенной информации и слухам. Такие рекомендации регулятора размещены на сайте ЦБ.

Возможность покупать и продавать ценные бумаги, выводить деньги с брокерских счетов на банковские, а также пополнять брокерские счета сохраняется, отметил Банк России. "В отдельных компаниях, попавших под санкции, покупка и продажа иностранных ценных бумаг может быть ограничена. В сложившихся условиях Банк России рекомендует инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий, не доверять непроверенной информации и слухам", - сообщил регулятор.

Отмечается, что Банк России внимательно следит за устойчивостью брокеров и готов принимать необходимые меры. При этом в периоды резких колебаний биржевые торги могут приостанавливаться. "Это не угрожает сохранности ценных бумаг и денежных средств, переданных брокеру, а также возможности вывода денежных средств на банковские счета и перевода ценных бумаг в иные учетные институты (депозитарии и регистраторы)", - добавили в ЦБ.

Банк России также отметил, что владельцы паев ПИФ сохраняют все права на свои паи. "Банк России следит за финансовой устойчивостью УК и готов принимать необходимые меры для защиты прав владельцев паев. Контроль за соблюдением УК требований законодательства осуществляет также специализированный депозитарий, который указан в правилах доверительного управления ПИФ", - сообщил регулятор.

"УК начали исполнять свою обязанность и приостанавливать операции с паями. Информацию о принятии такого решения управляющая компания должна раскрывать на своем сайте. Также УК могут принять решение о возобновлении выдачи, обмена и погашения паев, когда будут устранены препятствия, которые создают неопределенность в расчете стоимости активов фонда. Например, когда возобновятся торги на фондовом рынке", - пояснил ЦБ.

Российский рынок ценных бумаг продемонстрировал масштабное падение - 24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года. Ранее торги акциями на Московской бирже и СПБ бирже приостанавливались, а также переводились в режим дискретного аукциона в связи с большой волатильностью. На сегодняшний день торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках. Сообщалось, что Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.