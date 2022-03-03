Руководство завода Volkswagen в Калуге сохранит рабочие места для сотрудников

ТАСС, 3 марта. Руководство завода Volkswagen, временно приостановившего работу в Калуге из-за отсутствия некоторых комплектующих, сохранит рабочие места для сотрудников, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Немецкая компания Volkswagen Group в четверг заявила об остановке своих российских производств, а также о прекращении экспорта автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине.

"Завод Volkswagen в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины. Из-за этого заводы в Германии уже стоят. Компания подтвердила намерение сохранить рабочие места для своих сотрудников. Они официально переводятся в простой, с оплатой 2/3 от среднего заработка", - написал Шапша.

Кроме того, предприятие приступило к поиску новых поставщиков комплектующих. Первые варианты возможных поставщиков, как отметил Шапша, уже есть.

С ноября 2007 года немецкий автомобильный концерн производил автомобили в Калуге. В 2011 году Volkswagen Group Rus и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и SKODA на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Совокупная максимальная производственная мощность российских заводов Volkswagen Group должна была составить 357 тыс. автомобилей в год.