Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания ввела в четверг санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

Активы Усманова и Шувалова в Великобритании заморожены, им запрещен въезд в страну. Причиной введения адресных санкций против указанных лиц называются их "значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлем".

Глава МИД королевства Лиз Трасс отметила, что целью введения санкций в отношении российских предпринимателей является нанесение "серьезных и подрывающих экономических последствий".

Как отмечается в заявлении Форин оффиса, Усманов владеет особняком стоимостью £48 млн (почти $64 млн) в районе Хайгейт на севере британской столицы, еще один особняк предпринимателя находится в графстве Суррей под Лондоном. Относительно Шувалова утверждается, что он владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью £11 млн (около $15 млн).

Как сообщила в четверг газета Financial Times, Великобритания рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских предпринимателей, находящихся в королевстве под санкциями. По данным источника издания, британское правительство считает, что заморозить активы фигурантов санкционного списка недостаточно, и в настоящий момент "рассматривается возможность изъятия земли и недвижимости лиц, против которых введены санкции". Относительно возможности применения этой меры в отношении Усманова и Шувалова в релизе МИД ничего не говорится.

В списке самых богатых бизнесменов

В прошлогоднем списке самых богатых бизнесменов в Великобритании, который опубликовала газета "Санди таймс", Усманов поднялся на одну строчку и занял шестую позицию. Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) по подсчетам газеты увеличилось за год на £1,72 млрд ($2,44 млрд - тут и далее курс на момент мая 2021 года) и достигло £13,4 млрд ($19 млрд).

Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд стерлингов в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году, а в 2020 году его состояние оценивалось в £11,68 млрд.

"Санди таймс" называла тогда Усманова "самым щедрым филантропом" рейтинга, подчеркивая, что лишь за 2020 год он перевел на благотворительность более £500 млн ($710 млн). За 20 лет истории существования списка благотворительных пожертвований бизнесменов, по данным "Санди таймс", Усманов лично или через свои компании перевел на эти цели £4,2 млрд ($6 млрд).

Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 11 "ведущих российских олигархов, а с учетом сегодняшних распоряжений их число возросло до 13", отмечают в МИД Великобритании. За это же время под рестриктивные меры попали более 220 физических и юридических лиц. Всего же в санкционном списке Лондоне сейчас числятся более 500 российских физических и юридических лиц. Помимо этого, санкции были введены против ЦБ РФ и ряда российских банков, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на вход российских судов

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.