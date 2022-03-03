Pirelli не собирается останавливать производство ни на одном заводе

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Итальянский производитель шин Pirelli, имеющий предприятия в России, заявил, что в настоящий момент не рассматривает приостановку производства из-за событий на Украине "ни на одном заводе". Об этом в четверг заявил представитель компании.

"Pirelli постоянно следит за развитием событий и их влиянием на ситуацию, - приводит его слова агентство ANSA. - В настоящее время мы не планируем останавливать производство ни на одном из наших заводов".

Ранее французская корпорация Michelin, также являющаяся крупнейшим производителем автопокрышек, объявила, что из-за происходящего на Украине в ближайшие недели остановит "производство на некоторых своих европейских заводах на несколько дней для оптимизации операций".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.