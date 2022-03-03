{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

СМИ: в Черногории лимитировали продажу муки и масла из-за повышенного спроса

В магазинах страны выстроились очереди за этими продуктами после сообщений о том, что черногорский рынок ожидает рост цен из-за военной операции России на Украине, отмечает телеканал RTCG

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Продажи муки и подсолнечного масла в Черногории ограничили в связи с огромным спросом потребителей. Об этом в четверг сообщило национальное телевидение страны RTCG.

По данным телеканала, после многочисленных сообщений о том, что черногорский рынок ожидает новый рост цен на муку, крупы и масло из-за военной операции России на Украине, в магазинах выстроились длинные очереди за этими продуктами. Пресс-секретарь крупной сети черногорских супермаркетов Voli Оливера Шушкавчевич сказала, что из-за нерациональных закупок они вынуждены были ограничить продажу основных продуктов до одного мешка муки и упаковки подсолнечного масла в одни руки.

"Очереди и толпы были огромными, как и два года назад (в начале пандемии), когда люди покупали продукты в больших количествах. В основном сегодня люди покупали муку и подсолнечное масло", - сообщила она, добавив, что у магазина достаточно запасов данных видов продуктов.

Сообщается, что черногорская сеть супермаркетов Idea также ограничила продажи муки и масла.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.

Теги
УкраинаЧерногорияРоссияВоенная операция на Украине
Санкции в отношении России
США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий РФ
В черный список попали Иркутский авиационный завод, "Авиастар-СП", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон" и другие организации
Читать полностью