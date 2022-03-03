ВТБ с 4 марта повысит минимальную ставку по ипотеке до 22,4%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ на фоне роста ставок на рынке ипотеки принял решение с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Ставки по ранее выданным ипотечным кредитам не изменятся, также сохранены базовые ставки по ипотеке с господдержкой, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

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Это второе повышение ипотечной ставки от ВТБ за эту неделю. 28 февраля банк поднял ставки на 4 процентных пункта, минимальная ставка составила 15,3%.

"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", - говорится в сообщении ВТБ.

В банке подчеркнули, что базовые ставки по госпрограммам ВТБ остаются без изменений.

Кроме того, по ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, меняться не будут. "Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы", - добавили в пресс-службе.

Причина роста ставок

Российские банки начали пересматривать ставки как по кредитам, так и вкладам на фоне роста ключевой ставки Банка России. С 28 февраля регулятор повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. ЦБ указывал, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Санкции в отношении России

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций в конце февраля из-за начала военной операции на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, а банки ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ были отключены от системы SWIFT. Кроме того, санкции США и ЕС коснулись госдолга РФ и операций Центробанка. Западные санкции стали ответом на ведение военной операции России на территории Украины, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.