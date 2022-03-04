Госдума рассмотрит законопроекты о мерах по защите граждан и бизнеса в условиях санкций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на дополнительном заседании в пятницу рассмотрит пакет законопроектов, представляющих из себя комплекс мер по защите граждан и бизнеса в условиях санкций. Законопроекты представят замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, заместители министра финансов Алексей Сазанов и Ирина Окладникова. Документы были в срочном порядке внесены правительством накануне и оперативно одобрены профильными комитетами.

"Большая часть этого заседания будет посвящена рассмотрению пакета законопроектов, внесенных правительством РФ в связи с необходимостью оперативного принятия мер по защите наших граждан, юридических лиц от последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Пакет включает в себя порядка восьми законопроектов, предполагается принять их завтра в целом. Завтра же будет заседание Совета Федерации, который также будет рассматривать эти законопроекты", - сообщил ранее журналистам по итогам совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков.

По словам Жукова, законопроекты обеспечивают повышение уровня социальной защиты граждан, решают вопросы, связанные с содействием регулирования занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, оказания социальной помощи, увеличения пенсионного обеспечения граждан. "Здесь довольно большие полномочия делегируются правительству, чтобы правительство оперативно могло принимать решения по всем вопросам - защите экономики и граждан. Речь идет о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, по различным отсрочкам, в том числе по уплате налогов, речь также идет о сокращении количества проверок, сроков проведения проверок, упрощение разрешительных и лицензионных процедур", - сказал он.

Один из законопроектов вносит поправки в Бюджетный кодекс - он предусматривает размещение средств ФНБ в государственных ценных бумагах РФ, возможность использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных мероприятий для предотвращения ухудшения экономической ситуации, за счет этих дополнительных доходов может быть оказана поддержка различным отраслям экономики и финансового сектора. Также предусматривается возможность использования в этом году дополнительных нефтегазовых доходов бюджета для замещения различных государственных заимствований. В соответствии с этими решениями, все решения по перераспределению средств будут проходить через комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Правительство наделяется правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Кабмин также получит право принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов. Также, согласно документам, правительство РФ получает право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Налоговые и финансовые меры

В пакете мер поддержки - проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Согласно законопроекту, помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как ранее.

Также кабмин наделяется новыми полномочиями в налоговой сфере в 2022 году - в частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Кроме того, правительство также получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов. Еще одна налоговая мера в поддержку граждан - отмена НДС для операций по реализации банками драгоценных металлов в слитках физлицам с изъятием из хранилищ банков. Этот законопроект - единственный из пакета, который был внесен не правительством, а депутатом, членом комитета по бюджету и налогам Владиславом Резником. Все налоговые законопроекты рекомендованы профильным комитетом к принятию в первом чтении и в целом.

Граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект МСП, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу. Также предлагается увеличить размер передаваемых страховщиком обязательств по страховой выплате национальной перестраховочной компании с 10% до 50%.