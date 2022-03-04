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Санкции в отношении России
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S&P понизило рейтинг России до "CCC-"

По данным агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-", следует из сообщения на сайте агентства.

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Рейтинги помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

По данным агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии, что ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.

"Мы понимаем из публичной информации и сообщений прессы, что меры по контролю за движением капитала влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства. Мы полагаем, что это, скорее всего, ограничит способность держателей облигаций в национальной и иностранной валюте - нерезидентов своевременно получать проценты и/или выплаты основной суммы долга", - говорится в сообщении S&P.

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