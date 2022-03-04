В Приморье формируется международный энергетический полигон

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Международный энергетический полигон Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) формируется на мысе Ахлестышева на острове Русский в Приморье, здесь исследуются различные технологии в области энергетики, в том числе системы ветрогенерации и технологии, основанные на сжигании газов. Об этом сообщил ТАСС директор Политехнического института ДВФУ Александр Вагнер.

"Сейчас совместно с ПАО "Русгидро" на острове Русский формируется международный энергетический полигон ДВФУ, где будут представлены различные направления в области электрогенерации. Это будет целая долина солнечных панелей, систем ветрогенерации, систем электрогенерации, основанных на сжигании газов. На энергетическом полигоне будут применяться самые инновационные технологии, основанные на природном газе, технологии переработки угля именно в газ, так называемый синтез-газ, и многие другие. И я уверен, что благодаря нашему взаимовыгодному взаимодействию с ПАО "Русгидро" на полигоне со временем появятся лабораторные комплексы для изучения и развития технологий в области водородной энергетики", - рассказал собеседник.

Он пояснил, что разработка и изучение подобных технологий требуют международной кооперации. Кроме того, круг потенциальных интересантов такого проекта довольно широк. Полигон представляет интерес для большого количества групп как из разных регионов России, так и из других стран. В частности, сейчас ведутся параллельные совместные работы с рядом университетов Японии и Китая в области тепло- и электроэнергетики. Кроме того, такие международные коллаборации помогают развиваться студентам, учиться не только у преподавателей и своего окружения, но и у международных специалистов.

По словам Вагнера, полигон уже дал первые результаты. "Наверное, самым ярким результатом работы полигона стала цифровая модель Владивостокской ТЭЦ-2. Она позволила найти и обосновать места в технологическом процессе, где либо оборудование работает неправильно, либо оно неправильно было настроено. Перестройка технологического процесса Владивостокской ТЭЦ-2 позволила повысить эффективность работы оборудования. В университет обращается достаточно много разных компаний с целью адаптации данной цифровой модели под их установки и формированию эффективных технологических процессов", - рассказал собеседник.