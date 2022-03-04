Kyodo: в Японии продадут 7,5 млн баррелей нефти из нацзапасов

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Власти Японии в соответствии с договоренностью стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА) решили продать 7,5 млн баррелей нефти из национальных запасов в целях снижения цен на ресурс. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ранее участники МЭА договорились продать 60 млн баррелей нефти ради стабилизации цен.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть.