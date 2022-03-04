{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Kyodo: в Японии продадут 7,5 млн баррелей нефти из нацзапасов

Власти страны приняли это решение для стабилизации цен

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Власти Японии в соответствии с договоренностью стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА) решили продать 7,5 млн баррелей нефти из национальных запасов в целях снижения цен на ресурс. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ранее участники МЭА договорились продать 60 млн баррелей нефти ради стабилизации цен.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть.

Теги
Япония
В Якутии в 2022 году проведут весенние полевые работы на площади свыше 49,2 тыс. га
Из них свыше 30,5 тыс. га - кормовые культуры, более 10,7 тыс. га - зерновые культуры
Читать полностью