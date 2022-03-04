Запасов удобрений в Бразилии хватит на три месяца

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 марта. /ТАСС/. Имеющихся запасов минеральных удобрений в Бразилии хватит на три месяца. С такой оценкой выступила в четверг Национальная ассоциация дистрибьюторов удобрений (Anda).

"В настоящее время Бразилия располагает запасами удобрений на следующие три месяца в соответствии с информацией агентов данного рынка. Необходимо отметить, что текущие запасы превышают средние значения предыдущих лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Canal Rural, специализирующемся на сельскохозяйственной тематике.

В ассоциации внимательно следят за ситуацией вокруг поставок в страну хлористого калия в связи с закрытием доступа белорусских производителей к прибалтийским портам, что осложняет доставку в Бразилию 2 млн тонн данного вида удобрений. Еще 3 млн тонн поставляет Россия. Эти поставки, а также поставки нитрата мочевины из РФ, отмечают в Anda, затрудняются введенными западными странами санкциями и ограничениями на передвижение судов в Черном море.

В начале октября президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и дефициту продуктов питания в Бразилии в 2022 году. Правительство страны ведет разработку национального плана развития отрасли, в результате которого планируется обеспечить 50-60% потребностей агроиндустрии в удобрениях за счет внутреннего производства.