В Саудовской Аравии построят футуристический горнолыжный курорт

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обнародовал проект создания в королевстве футуристического курорта для горного туризма Трожена (TROJENA). Об этом сообщила в четверг газета Riyadh Daily.

По словам Мухаммеда бен Сальмана, который занимает посты первого заместителя премьер-министра и министра обороны страны, это новое глобальное направление, которое является частью плана и стратегии инновационного города будущего Неом (NEOM) по развитию туризма. "Трожена, сочетающая принципы экотуризма и инновационные технологии, полностью изменит представление о горном туризме в мире благодаря исключительному дизайну, передовой архитектуре и технологиям, которые интегрируют реальность с виртуальным миром, - рассказал он. - Уникальная архитектура курорта зиждется на захватывающих пейзажах гор объекта Неом".

Изюминкой курорта, который расположится в 50 км от Акабского залива, станут лыжные трассы - горный массив с разницей высот от 1 500 до 2 600 м простирается на 60 км. В зимнее время температура воздуха опускается там ниже нуля, выпадает снег, что позволит любителям активного отдыха насладиться катанием на лыжах и сноубордах под открытым небом на трассах различной сложности. Более того, в течение всего года температура воздуха в Трожене в среднем на 10 градусов ниже, чем в других регионах страны.

Все это, отметил наследный принц, сочетается с дайвингом в Красном море, байкингом по золотым песчаным дюнам, альпинизмом по горным цепям. Там же на искусственном озере открываются широкие возможности для водных видов спорта, йога-ретритов, соревнований по триатлону Ironman, всевозможных музыкальных и культурных фестивалей. Создается инфраструктура для катания на коньках и горных велосипедах.

Проект планируется завершить к 2026 году. К этому времени там появятся лыжная деревня, семейные и оздоровительные курорты, а также интерактивный природный заповедник. Власти планируют привлечь к 2030 году в Трожену 700 тыс. туристов и 7 000 постоянных жителей.

По данным Мухаммеда бен Сальмана, число туристов в королевство увеличилось с 6 млн в 2016 году до 17,5 млн в 2019 году.

Город будущего Неом

О проекте создания в пустыне мегаполиса будущего с инвестиционным потенциалом более 500 млрд долларов было объявлено в 2017 году. Проект реализуется в рамках стратегического плана королевства по развитию альтернативных отраслей экономики "Видение-2030". Неом, что является словообразованием от "NEO" ("новый") и "M" как первой буквы арабского слова "мустакбаль" ("будущее"), возводится на площади в 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне.

Мегагород будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки. Там же планируется реализовать масштабный проект по освоению 50 пустынных островов и превращению их в роскошные красноморские курорты, которые раскинутся на песчаных пляжах протяженностью более 300 км. Реализуемый наследным принцем Неом предусматривает вложение 1 млрд долларов в метавселенную для обслуживания жителей и гостей города и платформу по защите персональных данных пользователей.