Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Республика Корея добилась от Вашингтона права для своих фирм не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в Россию, однако экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран. Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

В четверг в Вашингтоне южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс провели встречу. Стороны обсудили экспортные санкции США против технологического сектора России. "Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта", - сказано в сообщении министерства.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против российского технологического сектора - правило прямого иностранного продукта (FDPR). Оно подразумевает, что для экспорта продукции с американскими технологиями из третьих стран в Россию необходимо получить лицензию властей США. Страны, ставшие исключениями из этого правила, ввели аналогичные американским санкции и выдают разрешение самостоятельно. До этого такое право от Вашингтона получили 32 страны: государства ЕС (27), Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.

"Правительство примет дополнительные меры экспортного контроля в соответствии с похожими мерами международного сообщества и США", - проинформировали в министерстве. О дополнительных ограничениях будет объявлено позднее.

В список FDPR входят 57 позиций в таких сферах, как полупроводники, компьютеры, информационные технологии, сенсорная и лазерная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасль. Ранее американские власти пояснили южнокорейской стороне, что предметы массового спроса, такие как смартфоны, автомобили, бытовая техника, будут рассматриваться как исключение из экспортных ограничений.