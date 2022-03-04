Эксперт: производители из РФ могут обеспечить рынок более дешевыми БАДами, чем у iHerb

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Отечественные компании могут развернуть производство биологически активных добавок (БАД), которые в значительной доле изготавливаются за рубежом из экспортируемых из России дикоросов. Они будут существенно дешевле, чем западные аналоги, сказал ТАСС президент союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Открылись новые возможности по замещению продуктов, которые оттуда приходили. Из дикоросов делают сейчас большое количество биоактивных добавок и других продуктов для здоровья. Зарубежные компании использовали российское сырье. На сегодняшний день мы в состоянии заместить эту продукцию, и по цене с учетом всех нюансов это будет в два раза дешевле, нежели это было у iHerb", - сказал Рудаков.

В конце февраля компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, приостановила прием заказов из России.

Рудаков добавил, что перед российскими экспортерами дикоросов сейчас открылись новые возможности по освоению внутреннего рынка, начало более активно развивать направление Юго-Восточной Азии, арабских стран, Индии, Южной Америки.

Сырьевой потенциал России по продукции дикоросов оценивается в сумму порядка 500 млрд рублей при том, что в настоящий момент экспорт составляет всего 40-50 млрд рублей.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.